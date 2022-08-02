Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

02.08.2022 16:10
Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

Bugün sosyal medyada, KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sorularında çıktığı öne sürülmüştü. Konu ile alakalı on binlerce tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da büyük kaos oluştururken muhalefet de hükümeti sorumlu tutmuştu. ÖSYM'den gelen açıklamada, yapılan incelemeler sonucu ortaya atılan bütün iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile bir yayınevinin deneme testlerindeki 20 sorunun tıpa tıp aynı olduğu iddiası sabahtan bu yana sosyal medya üzerinden tartışılıyordu.

Binlerce kullanıcı ekran görüntüsü paylaşarak, KPSS'deki soruların şıklarına kadar yayınevinin deneme testleriyle uyuştuğunu iddia etmişti.

ÖSYM: İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) söz konusu iddialar hakkında açıklama yayınladı. Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Twitter karışmıştı! ÖSYM, KPSS'de şaibe olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

MUHALEFET OLAY NETLİK KAZANMADAN İKTİDARI TOPA TUTTU

Bazı muhalefet milletvekilleriyse iddialar sonrası hükümete tepki gösterdi. KPSS sınavının şaibeli olduğunu ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan açıklamalar yayınladılar.

CHP'Lİ YILDIRIM KAYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi:

"Bir yayınevi 20 sorunun 20'sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırabilmek için yetkililerin derhal açıklama yapması gerekmektedir. ÖSYM, soru kitapçığının çalınması konusu da şaibelidir, MEB, YÖK de şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır."

ÜMİT ÖZDAĞ AK PARTİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca insanın kaderini bağladığı KPSS'de, çoğu sorunun bir yayınevinin kaleminden çıktığı görüldü. Sorulara sahip çıkamama konusunda defteri kabarık olan AKP yine bir skandala imza atarak vatandaşın emeklerine yazık etti. Ayıp ve günah size bir şey ifade etmiyor mu?"

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Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS'yi Bakan Özer'e Sordu: 'Sınavın İptal Edilmesi Gündeminizde Mi?' Ali Haydar Hakverdi, 2022 KPSS'yi Bakan Özer'e Sordu: 'Sınavın İptal Edilmesi Gündeminizde Mi?' Son Dakika: ÖSYM'den, KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialara yanıt: Asılsızdır Son Dakika: ÖSYM'den, KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialara yanıt: Asılsızdır

KPSS, Ösym, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitter karışmıştı! ÖSYM, 'KPSS'de şaibe var' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı - Son Dakika
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