Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin hesaplarının askıya alındığını açıkladı.



Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddialarının ardından görevine son verilmişti.