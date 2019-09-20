Son Dakika Haberleri: Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı
Son Dakika Dünya Haber

Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı

1 saat önce

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, hesaplarının askıya alındığını açıkladı.

Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin hesaplarının askıya alındığını açıkladı.


Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddialarının ardından görevine son verilmişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Cemal Kaşıkçı, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi
Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu düşünülen el-Kahtani'nin hesaplarını askıya aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]