Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi - Son Dakika

Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi

09.01.2021 13:41
Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dilinde yaptığı paylaşımlarını sildi.

Sosyal medya platformu Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dilinde yaptığı paylaşımlarını sildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in farklı dillerde kullandığı Twitter hesaplarından dün ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca yaptığı paylaşımları silindi. Söz konusu paylaşımların, sosyal medya kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindiği belirtildi. Hamaney'in Farsça dilinde yaptığı paylaşımına ise dokunulmadı.

Hamaney farklı dillerde yaptığı paylaşımda, ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşılarına güvenmediklerini belirterek, "ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşılarının ülkeye ithal edilmesi yasaktır. Eğer ABD kendisi gerçekten korona virüs aşısı üretebiliyor olsaydı böylesi bir durumda olmazdı. Fransa'ya da bu konuda güvenmiyorum. Başka kaynaklardan güvenilir korona virüs aşısı bulunursa bu sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN BAĞIŞLANACAK 150 BİN PFİZER KORONA VİRÜS AŞISININ ALIMI İPTAL EDİLDİ

Hamaney'in dün ABD ve İngiltere'den korona virüs aşısının ülkeye ithal edilmesini yasaklayan konuşmasının ardından İran Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, ABD'de ve yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının kurduğu bir hayır kurumu vasıtasıyla İran'a bağışlanacağı açıklanan 150 Pfizer korona virüs aşısının alımına ilişkin sürecin durdurulduğunu açıkladı.

(İHA)

Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi
Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi
Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Twitter, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'daki Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Birkaç bilezik için yaşlı kadını kendi evinde darbettiler Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu
Bursasporlu Ali Akman'a Alman ekibi Frankfurt talip oldu Bursasporlu Ali Akman'a Alman ekibi Frankfurt talip oldu         
14:21
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağıyla irtibat kesildi, arama çalışması başladı         
13:50
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun'u eve kapattı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun'u eve kapattı         
13:42
Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı         
13:22
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Eline ne gelirse camdan aşağı attı! İlginç anlar saniye saniye kamerada Eline ne gelirse camdan aşağı attı! İlginç anlar saniye saniye kamerada         
11:46
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı         
11:11
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek         
10:44
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 14:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Twitter, korona virüs aşılarını güvensiz bulan Hamaney'in paylaşımlarını sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei