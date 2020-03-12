Twitter, koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Twitter, koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi - Son Dakika

Twitter, koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi

6 saat önce

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Twitter, koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi, System.String[]

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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