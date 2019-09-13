Son Dakika Haberleri: Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı
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Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

40 dakika önce

NEW Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.

Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı, System.String[]

NEW Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.

Sosyal medya devlerinden Twitter tarafından, Raul Castro, kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesapları "politika ihlali" gerekçe gösterilerek askıya alındı.

Küba Gazeteciler Birliğince, çok sayıda gazetecinin ve medya kuruluşunun Twitter hesaplarının engellenmesine tepki gösterilerek, "sansür" olarak nitelendirilen söz konusu uygulama kınandı.

Bu arada Twitter'ın söz konusu hesapları askıya alma kararının, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in, "ABD yaptırımları nedeniyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanacağı" açıklamasına denk gelmesi ise dikkati çekti.

Raul Castro, Twitter, Küba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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