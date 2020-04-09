Twitter kullancısına 'çirkin' yanıt veren müdür yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada tepki çeken paylaşımı yapan İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, müdür yardımcısı ve görev yaptığı ilin adı verilmeyerek, 'çirkin' tanımlaması yapılan paylaşımın toplumun tepkisini çektiği ifade edildi.

"Birlik ve beraberlik ruhunu yaralayıcı bir dil ve üslubun devletin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez olduğu" vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir. Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır."

HESABINI İPTAL ETTİ

Noğay, Twitter hesabından, 'Özgür Adam' adlı kullanıcıya verdiği 'çirkin' yanıtın tepki çekmesi üzerine önce paylaşımını sildi, ardından hesabını iptal etti.