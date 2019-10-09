Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi
1 saat önce
Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi
Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.
Twitter açıklamasına göre, hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri yanlışlıkla şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21
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