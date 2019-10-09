Son Dakika Haberleri: Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi
Son Dakika Dünya Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi

Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi

1 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi

Twitter, kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanılmasından dolayı özür diledi, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının e-posta ve telefon bilgilerinin reklam servislerinde yanlışlıkla kullanıldığını belirterek kullanıcılarından özür diledi.


Twitter açıklamasına göre, hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon bilgileri yanlışlıkla şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences"te kullanıldı.

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Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21 
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