Twitter kullanıcıları dikkat! Bilgileriniz satışta

Bu yılın başlarında Twitter, bir güvenlik açığının meydana geldiğini açıkladı. Yeni iddialara göre hackerlar, 5.4 milyon Twitter kullanıcısının hesap verilerini ele geçirdi. Olayın başından beri platform, güvenlik açığını düzeltse de verilerin popüler bir korsan forumunda satışa çıktı. İşte detaylar!

Kullanıcı bilgileri 30 bin dolara satışa çıktı

Restore Privacy'in haberine göre ihlal, bu yılın başında meydana gelen güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti. Ocak ayında HackerOne, kullanıcıların profilleriyle ilgili telefon numarası ve e-posta adreslerini almaya izin veren bir güvenlik açığı hakkında rapor yayınlamıştı. Bu sorun ise yalnızca Twitter'ın Android uygulamasında meydana geldi.

Ardından şirket, bu güvenlik açığı sorununu çözdü. Yakın zamanda ise ünlü bilgisayar korsanlığı forumu Breached Forums'da, Twitter veri tabanını satan bir kullanıcı ortaya çıktı. 5.4 milyon kullanıcını verilerinin olduğu bu iddia hala yayında yer alıyor.

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Bunu yanı sıra 'devil' adlı kullanıcının verilerinin arasında şirketler, ünlüler ve pek çok kişinin verilerinin olduğu iddia ediliyor. Gönderinin yayınlanmasından sonra Breach Forums'un sahibi, sızıntıyı doğruladı. Aynı zamanda forum sahibi, bu sızıntının HackerOne raporundaki güvenlik açığıyla ortaya çıktığını belirtti.

Tüm bunların yanı sıra satıcı, şu anda mevcut olan Twitter veri tabanı için en az 30 bin dolar istedi. Veriler, herkese açık profillerin yanı sıra kullanıcıların hesaptaki telefon numaraları ve e-posta adreslerini de içeriyor.

Hesabınızın veri ihlalinde olup olmadığını merak eden kullanıcılar için henüz bir yöntem yer almıyor. Buna rağmen, saldırılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Konu hakkında ise Twitter'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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