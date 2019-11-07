Son Dakika Haberleri: Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi
Son Dakika Dünya Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter'dan paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti

Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu.


Bu kapsamda 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla toplu fidan dikilerek bu alanda bir rekor denemesi yapılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43 
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