Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter'dan paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu.
Bu kapsamda 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla toplu fidan dikilerek bu alanda bir rekor denemesi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize" NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti