Twitter mesajındaki talep gerçek oldu: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını duyurdu.



Bu kapsamda 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla toplu fidan dikilerek bu alanda bir rekor denemesi yapılacak.