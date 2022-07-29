Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor! - Son Dakika
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Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor!

29.07.2022 23:06
Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor!

Twitter nihayet çoklu multimedya desteği kazanıyor. Yeni özellik sayesinde tek bir tweet'te fotoğraf, video ve GIF paylaşılabilecek.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarına kulak vermeye devam ediyor. Şirket, yeni testler kapsamında tweet içerisinde aynı anda fotoğraf, video veya GIF paylaşılabileceğini ifade etti. İşte Twitter çoklu multimedya hakkında bilmeniz gerekenler.

Twitter'da tek tweet'te çoklu multimedya nasıl paylaşılır?

Twitter tarafından paylaşılan çoklu multimedya özelliği, aslında yıllardır Instagram veya Facebook gibi platformlarda bulunuyor. Örneğin, Instagram'daki tek bir gönderi içerisinde galeri olarak video veya fotoğraf paylaşmak mümkün.

Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor!

Kullanıcılara şu anda tek tweet'te sadece bir multimedya paylaşmasına izin veriliyor. Şirketin doğruladığı yeni özellik, kullanıcıların tek bir tweet'e birden fazla resim, video ve GIF yerleştirmesine izin verecek. Açıklamaya göre, "dört adede kadar multimedya tek bir tweet'te karıştırılabilecek".

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Kullanıcıların Twitter üzerinden konuşmalar gerçekleştirdiğini ve tek multimedya desteğinin yeterli olmadığını belirten şirket, nihayet tek tweet içerisinde farklı medya formatlarını destekleyecek. Twitter, kullanıcıların böylece 280 karakterin ötesinde kendilerini anlatma fırsatına sahip olacağını söyledi.

Test kapsamında olan bazı kullanıcılar özellik hakkında tweet attı, ancak Twitter çoklu multimedya desteğinin nasıl görüneceği şu anda belli değil. Ayrıca tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını da bilmiyoruz.

Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor!

Twitter ayrıca yeni bir kenar çubuğu menüsü test ettiğini açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda, yeni kenar çubuğu tasarımının deneme sürümünün sadece iOS kullanıcılarında olduğunu söyledi.

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Facebook, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter, kullanıcıların yıllardır beklediği özelliği alıyor! - Son Dakika

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