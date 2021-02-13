Twitter; Ödeme İşlemlerini Bitcoin ile Yapabileceğini Açıkladı - Son Dakika

Kripto para, çalışma şekli bakımından nakit paraya alternatif bir değişim aracı olacak bir sanal para birimidir. Kripto para, genel merkezi bankacılık sistemine göre, merkezi olmayan bir yapıya sahiptir.

İlk kripto para pirimi Satoshi Nakamoto tarafından 2009 yılında oluşturulmuştur. Bu kripto para birimine Bitcoin adı verilmiş ve merkeziyetsiz bir yapıya sahiptir. Bu tarihten sonra kripto paranın tanınması hızlanmış ve farklı kripto para birimleri ortaya çıkmıştır.

Son dönemde, Tesla kurucusu Elon Musk kripto para birimi hakkında olumlu konuşması ve ödemelerin bu para birimi ile yapılacağını açıklaması ile tekrardan kripto para birimleri gündemdeki yerini almaya başladı.

Twitter; Ödeme İşlemlerini Bitcoin ile Yapabileceğini Açıkladı

Şimdide Twitter'ın Finans Direktörü (CFO) Ned Segal, şirketin dijital kripto para birimlerinin potansiyel kullanımlarını analiz etmeye ve bunlara dikkat etmeye devam edeceğini söyledi. Şu anda şirket, çalışanların maaşlarını ve iş hizmetlerini ödemek için Bitcoin kullanma olasılıklarının olmadığını ancak ilerleyen zamanda çağı ayak uydurmak için bu para birimine geçebileceklerinin altını çizdi.

Bilindiği gibi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey bir Bitcoin tutkunudur. Son zamanlarda yaklaşık 50 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Ayrıca Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Bitcoin satın almak için 1.5 milyar dolar harcadı ve müşterilerin Bitcoin ile ödeme yapmasına izin verebileceğini söyledi.

Twitter CFO'su da, düşündükleri en önemli konulardan birinin şirket adına nasıl Bitcoin satın alınacağı ve işlemler sırasında onu ABD dolarına nasıl dönüştürüleceği olduğunu belirtti. Ek olarak, Bitcoin istatistiksel maddesinin finans hesabına dahil edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekmektedir.

Bitcoin Güvenilir Mi?

Tesla ayrıca dijital varlıkların değerinin oldukça değişken olmaya devam edebileceği ve bunun da riskler ve belirsizlikler getirebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, yükselen bir trend olarak görülen kripto para için yatırımcıların, tüketicilerin veya şirketlerin ödeme konusunda kabullenmesi uzun zaman alacaktır.

Fiziksel biçimin olmaması ve çeşitli kuruluş ve işlem doğrulama teknolojilerine güvenilmesi veya merkezi olmayan yapı, kötü niyetle saldırıya uğrayabilir veya teknik eskime sorunları ile karşı karşıya kalabilir. Bu, şirkete maddi zarar verebilir.

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, kripto para birimlerini halka açık bir şekilde desteklemekten asla çekinmedi. Ocak ayı sonunda Twitter profiline #bitcoin hashtag'ini ekledi. Bitcoin'in % 15,5 yükselmesine neden oldu. 2013 yılında kurulan bir diğer kripto para birimi Dogecoin de Elon Musk tarafından desteklendi. Geçen yılın Kasım ayında yaklaşık 0,003 $ 'dan işlem gören Dogecoin adlı kripto para, bu hafta 0,82 $' a yükseldi ve bu durum % 2723 artış olarak karşımıza çıktı.