Twitter oyun işine girdi: 'Data Dash' yayınlandı - Son Dakika

Son dönemde büyük şirketlerin, faaliyet gösterdikleri alanın dışına çıktıklarına şahit olduk. Dijital yayın platformu Netflix, geçen sene kullanıma açtığı 'Netflix Games' hizmetiyle 190 ülkede Android ve iOS kullanıcılarına çerezlik diyebileceğimiz onlarca mobil oyun sunmaya başladı.

Sosyal medya şirketi Twitter da oyun sektörüne küçük bir giriş yaptı. Tarayıcı üzerinden oynanan piksel tabanlı Data Dash, Twitter'ın gizlilik ve güvenlik özelliklerini kullanıcılara daha iyi anlatabilmek için tasarlandı. Bu yönüyle alışılageldik oyunlardan ayrılan Data Dash'ın uygulama mağazalarında yayınlanmadığını belirtmekte fayda var.

Twitter oyunu Data Dash ne işe yarıyor?

Oyunda 'Data' isimli bir köpeğin yanı sıra ona eşlik edecek dört farklı karakterden birini kontrol ediyorsunuz. Ancak hangi karakteri seçerseniz seçin, oynanış aynı kalıyor. Dört kısa seviyeden geçmeye çalışırken, kemikleri toplamanız ve tabii bu esnada düşmanlardan da kaçınmanız gerekiyor.

Basitçe ileri, geri ve zıplama hareketleriyle kontrol edilen tarayıcı oyununda, seviye başına toplanması gereken 5 kemik bulunuyor. Bunlar tamamlandığında Twitter'ın güvenlik özelliklerinden her birinin kısa bir özeti açılıyor. Bununla birlikte Data Dash oyununda ulaştığınız mevcut seviyeyi hesabınızda paylaşabiliyorsunuz.

Twitter, oyunun çalışma mantığını web sayfasında şöyle açıkladı:

Twitterverse'de yolunuzu bilmiyorsanız gezinmek zor olabilir. Bu yüzden gizlilik politikamızı biraz daha iyi anlamanıza yardımcı olacak bir oyun yaptık.

PrivaCity'ye hoş geldiniz! Köpeğiniz Data'yı güvenli bir şekilde parka götürün. Kedi reklamlarından kaçının, DM'ler denizinde yüzün. Trollerle savaşın ve yol boyunca Twitter deneyiminizin kontrolünü nasıl ele alacağınızı öğrenin.

Twitter gizlilik politikasını yeniden yazdı

Data Dash oyununun yanı sıra Twitter, gizlilik politikasını da daha kolay anlaşılacak şekilde yeniden yazdığını açıkladı. Resmi hesaptan yapılan duyurda "Gizlilik politikamızı 280 karaktere sığdırmak istedik ancak çok daha fazlası var. ve bu önemli" ifadeleri kullanıldı.

So what's different? We've emphasized clear language and moved away from legal jargon. Beginning today, you can see the updates to our privacy policy and terms of service in the app via settings and on our redesigned privacy policy site. — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 11, 2022

Gizlilik politikasının eski versiyonuyla yeni versiyonu arasındaki en önemli fark; kullanıcının anlaması zor olan ifadelerden olabildiğince arındırılması. Twitter bu konuda "Net bir dili vurguladık ve yasal jargondan uzaklaştık" diyor.

– Twitter'ın oyununu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.