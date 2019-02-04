Son Dakika Haberleri: Twitter, Periscope'u "Talk Show" Platformuna Döndürecek Bir Güncelleme Getirdi

Twitter, Periscope'u "Talk Show" Platformuna Döndürecek Bir Güncelleme Getirdi

48 dakika önce

Twitter, Periscope uygulamasından vazgeçmediğini yeni güncellemesi ile gösterdi. Periscope kullanıcıları artık canlı yayına kişileri davet edebilecek. Bu sayede yayın, bir şov programı izlenimi verecek.

Twitter, Periscope'u
En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'ın sahip olduğu Periscope, açılan davalar nedeniyle oldukça yara almıştı. Geleceği konusunda soru işaretleri olan uygulama, yeni güncelleme sayesinde tekrar canlı günlerine dönebilir.






Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, Periscope kullanıcıları bundan böyle yayına izleyenleri davet edebilecekler. Maksimum 3 kişiye kadar davet göndermeye imkan sağlayacak olan güncelleme sayesinde kişiler artık yayına sadece yazarak değil, sesleriyle de katılabilecekler. Bu sayede yapılan yayınların tıpkı talk show'lar gibi olacağını tahmin ettiklerini bildiren Twitter yetkilileri, izlenme sayılarının artacağını tahmin ediyor.






Periscope, ilk çıktığı zamanlarda oldukça popüler bir uygulamayken Facebook, Instagram ve Youtube gibi uygulamaların canlı yayın eklentileri nedeniyle bu özelliğini yitirdi. Bir zamanlar 10 milyon insanın Periscope kullandığını bildiren yetkililer, bu eğlenceli güncelleme sayesinde uygulamanın tekrar popüler hale geleceğini umuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:45 

Twitter, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay'dan Domuz Gribi Açıklaması

Ünlü Oyuncu Nejat İşler, Oyunun Rengini Belli Etti Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 00:33:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Twitter, Periscope'u "Talk Show" Platformuna Döndürecek Bir Güncelleme Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]