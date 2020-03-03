Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi - Son Dakika Ekonomi

Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi

53 dakika önce

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.

Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi, System.String[]

Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.

Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:52 
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