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Twitter personelinden evden çalışmalarını istedi
53 dakika önce
Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.
Dünyanın önde gelen sosyal medya şirketlerinden Twitter, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi çabaları çerçevesinde personeline evden çalışmalarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:52
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