Son Dakika Haberleri: Twitter Raul Castro'nun hesabını kapattı
BBC
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Twitter Raul Castro'nun hesabını kapattı

44 dakika önce

Amerika merkezli sosyal medya platformu Twitter, Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve Küba devlet medyasının resmi hesaplarını kapattı.

Twitter Raul Castro'nun hesabını kapattı, System.String[]

Amerika merkezli sosyal medya platformu Twitter, Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve Küba devlet medyasının resmi hesaplarını kapattı.

Reuters'ın haberine Küba devlet medyasında çalışan onlarca gazetecinin hesaplarının da engellendiğini belirtti.

Twitter sözcüsü "Şirketimizin platformlarında kullanıcıların birden fazla hesap açıp etkileşimi manipüle etmesini engelleyen bir şirket politikamız bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya şirketinin bu hamlesi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 'ulusa sesleniş konuşması'nda ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkesinde enerji krizi yaşanabileceği uyarısı yapmasının ardından geldi.

Diaz-Canel, Twitter'ın Küba hesaplarını kapatmasına "Burada yeni olan geniş çaplı siber bir savaş. Açıkça planlı ve Küba enstitülerinin ve vatandaşlarının ifade özgürlüğünü sınırmalayı, devrimin liderlerini susturmayı amaçlıyor" yorumunu yaptı.

"Sansür sansürlendi"

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin bu hafta yayımladığı listede Küba en fazla sansürün uygulandığı 10 ülke arasında yer alıyor.

Ancak bazı bağımsız Kübalı gazeteciler de devlet kurumlarının sansür konusunda 'iki yüzlü davranmak'la suçladı. Önde gelen muhaliflerden Yoani Sanchez'in yürüttüğü 14ymedia adlı Twitter hesabı "Twitter sayesinde resmi Küba medyası ifade özgürlüğüyle tanıştı" eleştirisini getirdi.

Küba kökenli Amerikalı sanatçı Coco Fusco ise "Sansür sansürlendi" tweetini attı.

Ancak Kübalı bağımsız haber portalı Eriodismo de Barrio, Twitter'ın kübalı hesapları 'ablukaya aldığını' belirtip kınama yayımladı.

"Küba hükümetinin sansür uygulaması herhangi onların hesaplarına uygulanan sansürü meşrulaştırmaz" diyen portalın kurucusu Elaine Diaz Rodriguez, hükümetin açtığı sahte twitter hesap açmasının açtığı tüm hesapların sahte olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Raul Castro, Twitter, Küba, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:39 
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