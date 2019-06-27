Twitter siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
13 dakika önce
Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:38
Sosyal medya platformu Twitter
tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.
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