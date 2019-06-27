Son Dakika Haberleri: Twitter siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor
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Twitter siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor

13 dakika önce

Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.

Twitter siyasilere 'uyarı etiketi' getiriyor, System.String[]
Sosyal medya platformu Twitter tarafından, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:38 
Twitter, Ekonomi
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