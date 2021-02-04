Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi - Son Dakika
BBC

Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi

04.02.2021 23:47
Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi, System.String[]

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemleriyle ilgili paylaşımlarında, platformun kullanım kurallarının ihlal edilmesi ve "nefret söylemi" içermesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki ayrı tweetine kısıtlama getirdikten sonra bugün de MHP Genel Başkanı Devlet...

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemleriyle ilgili paylaşımlarında, platformun kullanım kurallarının ihlal edilmesi ve "nefret söylemi" içermesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki ayrı tweetine kısıtlama getirdikten sonra bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir paylaşımını kaldırdı.

Twitter'ın kısıtlama kararına tepki gösteren Soylu, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliklerle ilgili bir paylaşımına, LGBTİ+ bireylere yönelik "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle kısıtlama getirmişti.

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar kapsamında düzenlenen bir sergide Kabe resmi de içeren ve üzerinde LGBTİ+, lezbiyen, trans ve aseksüel bayrakları bulunan bir görselle ilgili gözaltılar hakkındaki 29 Ocak tarihli paylaşımında, "LGBT sapkını" ifadesini kullanmıştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ifadeleri "nefret suçu işlediği" gerekçesiyle şikayet etmişti.

Twitter, şikayetler üzerine, "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarı notu ekleyerek paylaşıma kısıtlama getirdi. Tweet ancak "Görüntüle" butonuna basıldıktan sonra okunabiliyor.

Soylu, benzer ifadeleri 2 Şubat tarihli başka bir paylaşımına da tekrarladı. Twitter o paylaşıma da kısıtlama getirdi.

Daha önce Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Soylu, Twitter'a "Bizim kutsalımıza Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiriyor" ifadeleriyle tepki göstererek, bundan sonra Telegram hesabını "aktif şekilde" kullanacağını söyledi.

Bahçeli'nin paylaşımı kaldırıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi Twiter hesabında 3 Şubat'ta bir tweet dizisiyle paylaştığı açıklamasında, bir bölümün artık olmadığı görülüyor ve "Bu tweet artık mevcut değil" notu yer alıyor.

Bahçeli, paylaşımının silinen kısmında Boğaziçi eylemlerine katılanları "sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar" diye tanımlamış ve "başı ezilmesi gereken zehirli yılanlar" ifadesi kullanmıştı.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir" denildi.

Twitter daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı tweetlerine benzer şekilde uyarı notu ekleyerek kısıtlama getirmiş, 9 Ocak'ta da hesabı kalıcı olarak engellemişi.

Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Süleyman Soylu, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Twitter, Soylu ve Bahçeli'nin paylaşımlarını kısıtladı: Soylu 'emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz', MHP 'okyanus ötesinden tepki' dedi - Son Dakika Dünya

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