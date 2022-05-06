Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor! - Son Dakika
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Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor!

06.05.2022 14:20
Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor!

Son aylarda Spaces platformunu geliştirmek üzere çeşitli güncellemeler duyuran Twitter, yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Spaces ile Clubhouse benzeri sesli sohbet odalarına uyum sağlayan Twitter, güncellemelere de tüm hızıyla devam ediyor. Son aylarda Spaces platformunu geliştirmek üzere çeşitli güncellemeler duyuran Twitter, podcastler için de çeşitli kolaylıklar getirmişti. Ayrıca 30 saniyelik ses kayıtlarını paylaşma imkanı da yine sosyal medya uygulamasının sunduğu yenilikler arasındaydı. Şirket, bu hafta ise Spaces için bir dizi yeni özellik sunacağını duyurdu.

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Twitter Spaces istatistikleri kullanıcılarla paylaşacak!

Twitter, bundan böyle sunuculara kendi alanlarıyla ilgili analizlere erişim olanağı sağlayacak. Yeni analiz özelliği, ilk olarak Mart ayında test sürecine sokuldu. Şimdi ise platformdaki tüm kullanıcılara bu yeni özellik kullanıma açılmış durumda.

learn more about your Space ??

Hosts and co-hosts on iOS and Android will now have access to analytics like total live listeners, total replays, and speakers — take a look and let us know what you think! pic.twitter.com/OrCDKJXOhx

— Spaces (@TwitterSpaces) May 4, 2022

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar yaptıkları yayın hakkındaki istatistiklere ulaşabilecekler. Buna göre, Twitter Spaces, artık yayını toplamda kaç kişinin canlı takip ettiği, yayının kaç kez tekrarlandığı ve Space sırasında kaç kişinin konuştuğu hakkındaki bilgileri kullanıcısına sunacak.

Ayrıca Twitter, sunucular bir Space başlattığında bunun otomatik olarak paylaşılmasına olanak sağlayan bir özellik üzerinde de çalışıyor. Twitter, yeni özelliğin kullanıcıların Spaces ile etkileşim kurmasını ve paylaşmasını kolaylaştıracağını söylüyor.

Twitter Spaces için yeni özellikler geliyor!

Şirket ayrıca, kullanıcıların Spaces sunucularını takip etmesini kolaylaştırıyor. Bundan böyle, bir Space sona erdiğinde kullanıcılar yardımcı sunucuların ve konuşmacıların bir listesini görecek ve bunları takip etme seçeneğine sahip olacak. Yeni özellik hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunulacak.

Twitter, Spaces platformuna büyük özen gösterirken ilerleyen dönemde daha fazla özellik ile birlikte uygulamayı geliştirecek gibi görünüyor. Peki siz Twitter Spaces hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Twitter Spaces, Twitter, Medya, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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