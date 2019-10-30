Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey: Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak
37 dakika önce
Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı
Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı.
Sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz." diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:52
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