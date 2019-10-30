Son Dakika Haberleri: Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey: Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak
Son Dakika Dünya Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey: Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey: Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak

37 dakika önce

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey: Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak, System.String[]

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı.


Sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz." diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.

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Jack Dorsey, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:52 
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