Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti - Son Dakika
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Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti

06.07.2023 23:56

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'e gönderdiği bir e-posta ile Twitter'ın, Threads uygulaması nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti.

Twitter'ın avukatı Alex Spiro, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'e gönderdiği bir e-posta ile Twitter'ın, Threads uygulaması nedeniyle Meta'yı dava açmakla tehdit etti. Avukat Spiro, Meta'yı, Twitter'ın ticari sırlarına ve diğer yüksek düzeyde gizli bilgilere erişimi olan ve bu bilgilere erişmeye devam eden eski Twitter çalışanlarını işe almakla suçladı.

30 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI KAYDOLDU

Meta, Instagram'ın milyarlarca kullanıcısından yararlanarak Elon Musk'ın Twitter'ının yerini almaya çalışıyor. Threads'a bir günde 30 milyondan fazla kullanıcı kaydoldu.

Ortalık fena karıştı! Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti
Twitter'ın avukatı Alex Spiro.

ESKİ TWITTER ÇALIŞANLARINI İŞE ALMAKLA SUÇLADI

Avukat Spiro, Meta'yı, Twitter'ın ticari sırlarına ve diğer yüksek düzeyde gizli bilgilere erişimi olan ve bu bilgilere erişmeye devam eden eski Twitter çalışanlarını işe almakla suçladı.

Ortalık fena karıştı! Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti

THREADS UYGULAMASI NEDİR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama. Yeni platforma kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabiliyor.

Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi. Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği belirtildi.

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Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Mark Zuckerberg, Elon Musk, Twitter, Threads, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti - Son Dakika
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