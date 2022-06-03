Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yaptığı yeniliklerle kullanıcılarını kolay bir kullanım sağlıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan özel, ilgi alanına dayalı ağ oluşturma özelliği olan Twitter Toplulukları, yeni bir özellikle karşınıza çıkıyor. Son özelliğe göre kullanıcılar, içinde oldukları gruplarda 'Sizin İçin' ve 'En Son' çizelgeleri arasında geçiş yapmanıza izin verecek.

Kullanıcıların seçtiği ayar, varsayılan olacak

Twitter, çarşamba günü yaptığı açıklamada, başlangıç olarak belirli kullanıcı grubuyla bu özelliği test edeceğini duyurdu. Test, iOS, Android ve Web'deki Topluluklar içinde olacak. Testte, algoritmik tabanlı zaman çizelgesinin ismi 'Sizin İçin' olurken, kronolojik zaman çizelgesinin ismi de 'En Son' olacak.

a new way to view your Communities timeline: sort Tweets by For you (most relevant to you) or Latest (most recent)—the choice is yours! we're testing this on iOS, Android, and web to see if it improves your Communities experience ?? let us know what you think pic.twitter.com/ygWXfBxbQf — Twitter Communities (@HiCommunities) June 1, 2022

Şirket bu seçeneğin, çok fazla etkinliğin olduğu gruplarda kullanıcılara yardımcı olacağını belirtti. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar aktif Topluluklardaki sohbetleri daha iyi takip edecek. Aynı zamanda özelliğin, 'kendileriyle en alakalı konuşmalara katılmak için rahat bir alan' sağladığını da söyledi. Ardından açıklamasında çeşitli örnekler verdi.

Bu nedenle, ister Harry Styles hayranı, ister yemek sever,,isterse Xbox meraklısı olsun, bir Toplulukta, özellikle de çok fazla etkinliği olanlarda, sohbetlere ayak uydurmanın zor olabileceğini biliyoruz. Bu yeni testle, insanların Topluluk zaman çizelgelerini kişiselleştirmelerini ve en çok önemsedikleri sohbetleri takip etmelerini kolaylaştırıyoruz.

Twitter'dan sürpriz karar! Popüler uygulamanın fişi çekildi

İki seçenekten kullanıcıların seçtiği ayar, o Twitter Topluluğuna her girdiğinde varsayılan olacak. Bu da kullanıcıların istedikleri zaman değiştirebileceklerini gösteriyor. Şirketin bu deneyimi zaten ana akışta yer alıyor. Ancak, Topluluktaki bu değişiklikle insanların son gelişmelerden haberdar olmasına yardımcı olmak istiyor.

Testin parçası olan kullanıcılar, bu işlem için Twitter Ana Sayfa'sındaki adımları izleyecek. Bunun için de Topluluğun sağ üst köşesinden zaman çizelgelerini değiştirebilecek. Twitter, özelliğin gelişmesiyle Toplulukta daha fazla özelliğin olacağını belirtiyor.

Bunların dışında şirketin Topluluklar'ı tanıtmasından itibaren her yönetici, Topluluk Tweet'lerini sabitleyebiliyor. Aynı zamanda topluluk içinde arama, üye arama ve üye kaldırma gibi çeşitli özellikler de yer alıyor. Son özellikle de Twitter, kullanıcılarına kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.