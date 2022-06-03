Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor!

03.06.2022 12:38
Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor!

Twitter, Topluluklar için yeni özelliği test ediyor. Yeni özellik sayesinde platform, kullanıcılara iki seçenek sunacak.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, yaptığı yeniliklerle kullanıcılarını kolay bir kullanım sağlıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan özel, ilgi alanına dayalı ağ oluşturma özelliği olan Twitter Toplulukları, yeni bir özellikle karşınıza çıkıyor. Son özelliğe göre kullanıcılar, içinde oldukları gruplarda 'Sizin İçin' ve 'En Son' çizelgeleri arasında geçiş yapmanıza izin verecek.

Kullanıcıların seçtiği ayar, varsayılan olacak

Twitter, çarşamba günü yaptığı açıklamada, başlangıç olarak belirli kullanıcı grubuyla bu özelliği test edeceğini duyurdu. Test, iOS, Android ve Web'deki Topluluklar içinde olacak. Testte, algoritmik tabanlı zaman çizelgesinin ismi 'Sizin İçin' olurken, kronolojik zaman çizelgesinin ismi de 'En Son' olacak.

a new way to view your Communities timeline: sort Tweets by For you (most relevant to you) or Latest (most recent)—the choice is yours!

we're testing this on iOS, Android, and web to see if it improves your Communities experience ?? let us know what you think pic.twitter.com/ygWXfBxbQf

— Twitter Communities (@HiCommunities) June 1, 2022

Şirket bu seçeneğin, çok fazla etkinliğin olduğu gruplarda kullanıcılara yardımcı olacağını belirtti. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar aktif Topluluklardaki sohbetleri daha iyi takip edecek. Aynı zamanda özelliğin, 'kendileriyle en alakalı konuşmalara katılmak için rahat bir alan' sağladığını da söyledi. Ardından açıklamasında çeşitli örnekler verdi.

Bu nedenle, ister Harry Styles hayranı, ister yemek sever,,isterse Xbox meraklısı olsun, bir Toplulukta, özellikle de çok fazla etkinliği olanlarda, sohbetlere ayak uydurmanın zor olabileceğini biliyoruz. Bu yeni testle, insanların Topluluk zaman çizelgelerini kişiselleştirmelerini ve en çok önemsedikleri sohbetleri takip etmelerini kolaylaştırıyoruz.

Twitter'dan sürpriz karar! Popüler uygulamanın fişi çekildi

İki seçenekten kullanıcıların seçtiği ayar, o Twitter Topluluğuna her girdiğinde varsayılan olacak. Bu da kullanıcıların istedikleri zaman değiştirebileceklerini gösteriyor. Şirketin bu deneyimi zaten ana akışta yer alıyor. Ancak, Topluluktaki bu değişiklikle insanların son gelişmelerden haberdar olmasına yardımcı olmak istiyor.

Testin parçası olan kullanıcılar, bu işlem için Twitter Ana Sayfa'sındaki adımları izleyecek. Bunun için de Topluluğun sağ üst köşesinden zaman çizelgelerini değiştirebilecek. Twitter, özelliğin gelişmesiyle Toplulukta daha fazla özelliğin olacağını belirtiyor.

Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor!

Bunların dışında şirketin Topluluklar'ı tanıtmasından itibaren her yönetici, Topluluk Tweet'lerini sabitleyebiliyor. Aynı zamanda topluluk içinde arama, üye arama ve üye kaldırma gibi çeşitli özellikler de yer alıyor. Son özellikle de Twitter, kullanıcılarına kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerine başladıklarını bildirdi Bakan Kirişci, 115,1 milyon liralık tarımsal destek ödemelerine başladıklarını bildirdi Sonunda İtiraf Etti! Bakın Ne İstiyor? Sonunda İtiraf Etti! Bakın Ne İstiyor?
Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor! - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter, Topluluklar için yeni özelliğini test ediyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement