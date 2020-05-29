Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı - Son Dakika
BBC

Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı

Twitter, iki mesajına "teyit uyarısı" konulmasından sonra sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesini amaçlayan bir kararname imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına erişimi, şiddeti yücelttiği gerekçesiyle sınırladı.

Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter, iki mesajına "teyit uyarısı" konulmasından sonra sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesini amaçlayan bir kararname imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı.

Trump, Minneapolis'te siyah bir ABD'li olan George Flyod'un polis tarafından öldürülmesini sokaklarda protesto edenlere yönelik olarak paylaştığı Twitter mesajında "Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş açma da başlar. Teşekkür ederim" dedi.

Bunun üzerine Twitter mesaja erişimi kısıtladı ve "Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır" dedi.

Twitter'ın açıklamasında "Kişilerin bu Tweetten etkilenerek şiddet eylemlerinde bulunmasını engellemek adına adım attık. Ancak Tweet'i Twitter'da tutma kararı adık çünkü gündemdeki bir konu hakkında olduğu için kamuoyunun bu Tweet'e erişebilmesi önemli" dendi.

Trump'ın mesajına ancak "Daha fazlasını gör" bağlantısına tıklayarak ulaşılabiliyor.

Twitter - Trump gerilimi neden başladı?

Twitter'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik bu hafta Twitter'ın ilk kez ABD Başkanı'nın bir mesajına "Bilgiyi doğrula" etiketi koymasıyla başlamıştı.

Twitter'ı en fazla kullanan lider olan Trump, 26 Mayıs'taki tweet'inde 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılacak oyların hileye açık olduğunu, oy sandıklarının çalınacağını ve sahte oy pusulası basılacağını öne sürmüştü. Twitter, dezenformasyonu engellemeye yönelik yeni kuralları çerçevesinde bu mesajın altına "teyit " uyarısı koydu.

Uyarının üzerine tıklayanlar, Trump'ın bu iddiasının asılsız olduğunu belirten bir sayfaya yönlendiriliyor. Sayfada CNN, Washington Post ve diğer sitelerinin haberlerine gönderme yapılarak postayla oy kullanımında hile olasılığının çok az olduğuna işaret ediliyor.

Başkanlık kararnamesi neleri kapsıyor?

Trump, Twitter'ın bu adımına sert tepki gösterdi ve sosyal medya platformunu seçimlere müdahale etmek ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmakla suçladı.

Bunu Donald Trump'ın dün akşam sosyal medya platformlarını hedef alan başkanlık kararnamesi izledi.

Kararname sosyal medya şirketlerine yönelik yasal korumanın azaltılmasını ve bu şirketlerin daha sıkı denetlenmesini öngörüyor.

Kararname ABD'de denetleyici kurumlara, Facebook ve Twitter gibi şirketlere karşı gerektiğinde yasal işlem başlatma yetkisi veriyor.

ABD'de sosyal medya şirketlerinin platformlarındaki içeriği iyi denetlemedikleri sonucuna varılırsa, bu yola gidilecek.

Twitter kararname için ne dedi?

Twitter başkanlık kararnamesini "tepkisel ve siyasi bir adım" olarak niteledi ve Trump'ı ifade özgürlüğünü baskı altına alarak "demokratik değerleri" baltalamakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:47 

Son Dakika Dünya Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı - Son Dakika Dünya

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