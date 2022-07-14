Twitter, tüm dünyada çöktü! - Son Dakika
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Twitter, tüm dünyada çöktü!

14.07.2022 17:00
Twitter, tüm dünyada çöktü!

Binlerce Twitter kullanıcısı, popüler platformda öğle saatlerinde başlayan erişim problemleri yaşadıklarını paylaştı. İşte detaylar...

Binlerce Twitter kullanıcısı, bugün öğle saatlerinde başlayan ani bir erişim problemi nedeniyle, hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platforma ulaşamadığını söylüyor. Kimi kullanıcı ise hesaplarına erişebildiğini, fakat uygulama içerisinde bazı aksaklıklar olduğunu dile getiriyor. Üstelik bu sorun tüm dünyada yaşanıyor.

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Twitter, erişim problemleri nedeniyle çevrim dışı!

Bugün öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.

Twitter, tüm dünyada çöktü!

Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil diğer bölgelerde de meydana geliyor. Şu an için Twitter'ın konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter, tüm dünyada çöktü! - Son Dakika

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