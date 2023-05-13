Twitter'dan Türkiye'ye içerik engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter'dan Türkiye'ye içerik engeli

13.05.2023 17:13

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.

Twitter Global Government Affairs (Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri) hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya uygulamasının, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca ve platformun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla erişiminin engellendiğini vurguladı.

"DÜNYANIN GERİ KALANINDA ERİŞİLİR OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sayfadan Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklamada, "Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Hükümet, Türkiye, Twitter, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter'dan Türkiye'ye içerik engeli - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Oy sayımı devam ederken Sinan Oğan'dan Kürtçe paylaşım
19:54 Son Dakika: Oy sayımı devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım: Öndeyiz
19:45 Siirt'te PKK/KCK terör örgütü mensubu adına oy kullanan şahıs yakalandı
19:39 Son dakika! İmamoğlu: AA'nın verileri bizim için yok hükmündedir
19:31 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy kullandığı sandıktan kim çıktı? İşte sonuçlar
19:24 Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
19:22 Oy sayma işlemi devam ederken CHP'den ilk açıklama: Bize gelen verilere göre tablo son derece olumlu
19:06 Kılıçdaroğlu'na memleketi Tunceli'de yüzde 80'e yakın oy çıktı
19:01 Milletvekili genel seçiminde son durum! İşte ittifakların oy oranları
18:56 Seçim sonuçları gelmeye başladı! İşte İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2023 20:18:51. #1.13#
SON DAKİKA: Twitter'dan Türkiye'ye içerik engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement