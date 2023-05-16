Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi hükümetin talebi üzerine bazı kısıtlama kararları aldı - Son Dakika
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Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi hükümetin talebi üzerine bazı kısıtlama kararları aldı

16.05.2023 14:31

Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi bazı içeriklere kısıtlama getirmişti. Sosyal medya platformunun patronu Elon Musk, tepkiler sonrası "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız" demişti. Beklenen açıklamayı yapan Twitter, "Türk hükümeti bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirtti. Twitter'ı seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 tweete erişim engeli uyguladık" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi tartışmalı bir karara imza atmış ve bazı içeriklerin erişime engellendiğini duyurmuştu. Erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair bilgi verilmemişti. Tepkilerin ardından açıklama yapan Twitter'ın patronu "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız" demişti. Twitter'dan beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

"4 HESABA VE 409 TWEETE ERİŞİM ENGELLEME İŞLEMİ UYGULADIK"

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter'a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter'ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık. İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

"İTİRAZLARIMIZDAN BİRİ REDDEDİLDİ"

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu. Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme kararı halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz."

Seçim öncesi Türkiye için kısıtlama kararı almıştı! Twitter, hükümetin talebini açıkladı
YORUMLAR (1)
  • tolga karabulut: HAK HUKUK ADALET !!!!! Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı

Elon Musk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi hükümetin talebi üzerine bazı kısıtlama kararları aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter, Türkiye'deki seçimler öncesi hükümetin talebi üzerine bazı kısıtlama kararları aldı - Son Dakika
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