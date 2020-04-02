Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini... - Son Dakika

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Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini...
6 saat önce
Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı 7 bin 891 hesabı sildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:18 Kaynak: AA
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