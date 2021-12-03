Twitter, Uganda ve Tanzanya'daki yüzlerce sahte hesabı kapattı - Son Dakika

Sosyal medya platformu Twitter, Afrika ülkeleri Uganda ve Tanzanya'da kullanılan yüzlerce sahte hesabı kapattığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kapatılan hesapların hükümetlerce desteklendiği öne sürüldü.

Açıklamada, sahte olduğu gerekçesiyle kapatılan hesaplardan 268'inin Tanzanya'da, 418'inin Uganda'da kullanıldığı bildirildi.

Tanzanya'daki hesapların bazı insan hakları kuruluşlarını hedef aldığı kaydedilirken Uganda'daki hesapların da muhaliflere karşı kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Twitter, Tanzanya ve Uganda'nın yanı sıra Rusya, Çin, Meksika ve Venezuela'daki bazı Twitter hesaplarını da sahte olduğu gerekçesiyle kapattı.