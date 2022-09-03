iPhone 14 Pro için büyük iddia! Kamera yuvası kişiselleştirilebilecek

iPhone 14 modeli 7 Eylül'de tanıtılacak. iPhone 14 modellerinde en büyük değişimi ise Pro takısı olan versiyonlar alacak. Tasarım anlamında çentiğe veda edip kamera ve sensörler için ekran içerisinde bağımsız bir yuvaya ev sahipliği yapacak olan iPhone 14 Pro, şimdi ise çok farklı bir şekilde karşımıza çıktı.

iPhone 14 Pro'da kamera yuvası tasarımı değiştirilebilecek iddiası!

Tanıtıma sadece birkaç gün kalmışken Twitter üzerinden paylaşılan bir video, iPhone 14 Pro'nun kamera ve sensör yuvasının tasarımının değiştirilebileceğini gösteriyor. Buna göre iPhone 14 Pro kullanıcıları ekranda tek bir büyük delik yerine biri yuvarlak, diğeri ise hap şeklinde iki yuvayı tercih edebilecek.

iPhone 14 Pro'nun merakla beklenen özelliği ortaya çıktı!

Video oldukça inandırıcı olsa da gerçek olma ihtimali oldukça düşük. Apple'ın daha önce iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde çentik yerine iki yuvalı bir tasarım kullanacağı ifade edilmişti. Son gelen bilgiler ise Pro modellerinin tek ve daha büyük bir deliğe ev sahipliği yapacağını ortaya koyuyor.

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?Ortaya çıkan video ise iPhone 14 Pro? kullanıcılarının ekrandaki hap şekilli kamera ve sensör yuvasının özelleştirebileceğini iddia ediyor. Videoda, kamera ve sensör yuvalarının arasındaki pikselleri açıp kapatan ve kullanıcının iPhone 14 Pro'nun üst kısmının nasıl görünmesini istediğini seçmesine olanak tanıyan bir ayarın varlığı ortaya konuyor.

Videonun gerçekliği ise oldukça şüpheli. Videoda yer alan telefonun iPhone 14 Pro olduğu iddia ediliyor olsa da kamera ve sensör yuvalarının boyutlarının yanı sıra çerçeve kalınlığı da akıllarda soru işareti bırakıyor. Bu yüzden paylaşılan videonun gerçeklikten oldukça uzak olduğunu düşünüyoruz.

Diğer yandan ise ortaya atılan bu fikir Apple tarafında gömülü kamera ve sensör yuvalarının ilk aşaması için oldukça iyi bir fikir olabilir. Apple'ın ise bir süre daha hap şekilli kamera ve sensör yuvası tasarımını kullanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Peki siz ortaya çıkan video hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone 14 Pro'da bu tür bir özelliğin sunulmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.