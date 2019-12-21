Twitter ve Facebook propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesabı kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Twitter ve Facebook propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesabı kapattı - Son Dakika Dünya

Twitter ve Facebook propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesabı kapattı

6 saat önce

Facebook ve Twitter propaganda yapan yaklaşık 100 bin sahte hesabı kapattığını açıkladı. Kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetimini destekleyen propaganda faaliyetlerinde yer aldığı açıklandı.

Twitter ve Facebook propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesabı kapattı, System.String[]

Twitter ve Facebook propaganda yapan yaklaşık 100 bin sahte hesabı kapattığını açıkladı. Kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetimini destekleyen propaganda faaliyetlerinde yer aldığı açıklandı. Bazı hesapların yapay zeka yoluyla üretilen fotoğraflar kullandığı tespit edildi.


Twitter, 88 binden fazla kullanıcının hesabını "yanlış bilgi ve reklam içerikli e-posta yaydıkları" gerekçesiyle kapattığını duyurdu. Bu hesapların büyük kısmının Suudi Arabistan merkezli olduğu tespit edildi. Bu hesapların Suudi yetkililer hakkında olumlu bilgi ve yorum yaymaya çalıştığı belirlendi.

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Facebook, Twitter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:18 
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