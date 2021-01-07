Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı - Son Dakika

Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı

07.01.2021 11:19
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı, System.String[]

ABD'de Kongre binasına yönelik baskın sırasında kışkırtıcı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı 12, Facebook hesabı ise 24 saat boyunca askıya alındı.

ABD'de Kongre binasına yönelik baskın sırasında kışkırtıcı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı 12, Facebook hesabı ise 24 saat boyunca askıya alındı.

ABD'nin başkenti Washington DC, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Polis binayı giriş ve çıkışlara kapatırken polisin müdahalesinin ardından göstericiler ile polis arbede yaşandı. Olaylar sırasında Trump ise kışkırtıcı paylaşımlar yapmaya devam etti. Twitter ve Facebook resmi sayfalarında açıklama yaparak Trump'ın hesaplarına ilişkin kararlar alındığını duyurdu.

"POLİTİKAMIZI CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL ETTİ"

Twitter, Trump'ın topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bazı paylaşımlarını kaldırırken hesabını da 12 saatliğine askıya aldığını ilan etti. Facebook ise Trump'ın hesabını 24 saat boyunca kilitledi.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Washington'daki benzeri görülmemiş şiddet olaylarının bir sonucu olarak, Trump'ın attığı 3 Tweet'in silinmesine talep ettik. @realdonaldtrump, sivil dürüstlük politikamızı ciddi şekilde ihlal etti" ifadelerini kullandı. Twitter bir diğer açıklamasında ise, "@realdonaldtrump adlı hesaptaki bazı Tweet'lerin kaldırılmasının ardından hesap 12 saat boyunca askıya alınacaktır" sözlerini kullandı.

Facebook ise "Başkan Trump'ın hesabı, 2 Facebook politikası ihlal ettiği için 24 saatliğine askıya alınacaktır. Bu demek ki belirlenen süre zarfında Facebook platformda gönderi paylaşılamayacak" sözlerini kullandı.

TRUMP'IN PAYLAŞIMLARI

Twitter tarafından kaldırılan 3 paylaşımından biri, protestoların başlamasının ardından Trump'ın açıklama yaptığı bir görüntü de yer alıyor. Trump, destekçilerine sempati çağrısında bulunarak, "Evlerinize gidin. Biliyorum acı içindesiniz. Biliyorum incindiniz. Ortada bizden çalınan bir seçim var" ifadelerini kullanmıştı.

Trump silinen tweetlerinden birinde" "Kötü ve adaletsiz muamele gören büyük yurtseverlerin katıldığı kutsal bir seçim zaferinin, acımasızca yok sayılmasının ardından bu tür olaylar yaşanır. Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü sonsuza kadar unutmayın" ifadeleri yer alıyordu.

Twitter, Trump'ın bazı paylaşımlarını kaldırırken göstericilerin şiddetten uzak durmasını istediği paylaşımları ise kaldırılmadı. Trump resmi Twitter hesabında, "Herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Biz Kanun ve düzen partisiyiz bunu Unutmayın. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenlemişti. Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini "vatansever" olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatışmıştı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken 52 kişi gözaltına alındı. Olayların kontrolden çıkması üzerine Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

(İHA)

Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı

Donald Trump, Facebook, Twitter, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı - Son Dakika


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