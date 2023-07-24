Twitter ve Instagram Çöktü Mü? Sorun Mu Var? Bugün 24 Temmuz - Son Dakika
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Twitter ve Instagram Çöktü Mü? Sorun Mu Var? Bugün 24 Temmuz

24.07.2023 14:37

Twitter ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor. Kullanıcılar tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizleyerek sorunu çözebilirler. Eğer Twitter ve Instagram'da genel bir sorun yaşanırsa haber güncellenecektir.

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24 TEMMUZ 2023 TWİTTER VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da ve INSTAGRAM'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

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Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter ve Instagram Çöktü Mü? Sorun Mu Var? Bugün 24 Temmuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter ve Instagram Çöktü Mü? Sorun Mu Var? Bugün 24 Temmuz - Son Dakika
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