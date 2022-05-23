Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl? - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl?

23.05.2022 14:36
Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl?

Twitter yanlış bilginin önüne geçmek için aldığı yeni önlemleri açıkladı. İşte Twitter Güvenlik Başkanı tarafından yapılan açıklamalar!

Twitter'ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en büyük fark, birçok insan tarafından ana haber kaynağı olarak kullanılması. İnsanlar ilgi duydukları konulara yönelik Twitter hesaplarını takip ederek, güncel bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ancak Twitter'da da yanlış bilgi yaymaya çalışan sayısız hesap var.

Saldırı ve doğal afet gibi kriz dönemlerinde güvenilir bilgiye ulaşmak çok daha kritik hale geliyor. Bu kapsamda Twitter, kriz dönemlerindeki yanlış bilgilendirmeyi önleme politikasını duyurdu.

Twitter yanlış bilgilendirme için hangi önlemleri aldı?

Twitter, geçen yıldan bu yana küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen önemli girdilerden yararlanarak bir kriz yanlış bilgilendirme çerçevesi geliştirmek için çalışıyor. Bu kapsamda krizler, yaşam, fiziksel güvenlik, sağlık veya temel geçim için yaygın bir tehdidin olduğu durumlar olarak tanımlanıyor. Kriz anlarında bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek son derece zor.

Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl?

İddiaların yanıltıcı olup olmadığını belirlemek için, çatışma izleme gruplarından, insani yardım kuruluşlarından, açık kaynak araştırmacılarından, gazetecilerden ve daha fazlasından elde edilen kanıtlar dahil olmak üzere, birden fazla güvenilir, kamuya açık kaynaktan doğrulamaya ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıt olur olmaz, bu politika kapsamındaki içerik Twitter'aa (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet) dahil edilmiyor veya önerilmiyor. Ayrıca, devlete bağlı medya hesapları, doğrulanmış, resmi devlet hesapları gibi yüksek profilli hesapların paylaşımları öne çıkarılıyor.

Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!

Uyarı eklenecek bazı Tweet örnekleri:

Yanlış kapsama veya olay raporlaması veya bir çatışma geliştikçe sahadaki koşulları yanlış karakterize eden bilgiler;

Güç kullanımı, toprak egemenliğine yönelik saldırılar veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar;

Belirli nüfuslara karşı savaş suçları veya toplu vahşetlerle ilgili açıkça yanlış veya yanıltıcı iddialar;

Uluslararası toplum müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri veya insani yardım operasyonları hakkında yanlış bilgi.

Güçlü yorumlar, yalanlama veya doğrulama çabaları ve kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları politika kapsamına girmez.

Twitter'daki kişilerin Tweeti görüntülemek için uyarı bildirimine tıklamaları gerekecek ve içerik, hizmet genelinde güçlendirilmeyecek veya önerilmeyecek. Ayrıca Beğeniler, Retweetler ve Paylaşımlar devre dışı bırakılacak ve bildirim, yanlış bilgilendirmeye yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiye bağlantı verecek.

Bu ilk güncelleme Ukrayna'daki savaştan başlayarak uluslararası silahlı çatışmalara odaklanmış olsa da, politikayı ek kriz biçimlerinin güncellenmesi planlanıyor. Politika Twitter'ın, Afganistan, Etiyopya ve Hindistan gibi diğer küresel krizler sırasında konuşlandırılan mevcut çalışmalarımızı tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Politika, Saldırı, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl? - Son Dakika


Son Dakika
14:21 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:42:48. #1.12#
SON DAKİKA: Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement