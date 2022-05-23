Twitter yanlış bilginin önüne geçecek! Peki nasıl?

Twitter'ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en büyük fark, birçok insan tarafından ana haber kaynağı olarak kullanılması. İnsanlar ilgi duydukları konulara yönelik Twitter hesaplarını takip ederek, güncel bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Ancak Twitter'da da yanlış bilgi yaymaya çalışan sayısız hesap var.

Saldırı ve doğal afet gibi kriz dönemlerinde güvenilir bilgiye ulaşmak çok daha kritik hale geliyor. Bu kapsamda Twitter, kriz dönemlerindeki yanlış bilgilendirmeyi önleme politikasını duyurdu.

Twitter yanlış bilgilendirme için hangi önlemleri aldı?

Twitter, geçen yıldan bu yana küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen önemli girdilerden yararlanarak bir kriz yanlış bilgilendirme çerçevesi geliştirmek için çalışıyor. Bu kapsamda krizler, yaşam, fiziksel güvenlik, sağlık veya temel geçim için yaygın bir tehdidin olduğu durumlar olarak tanımlanıyor. Kriz anlarında bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek son derece zor.

İddiaların yanıltıcı olup olmadığını belirlemek için, çatışma izleme gruplarından, insani yardım kuruluşlarından, açık kaynak araştırmacılarından, gazetecilerden ve daha fazlasından elde edilen kanıtlar dahil olmak üzere, birden fazla güvenilir, kamuya açık kaynaktan doğrulamaya ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıt olur olmaz, bu politika kapsamındaki içerik Twitter'aa (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet) dahil edilmiyor veya önerilmiyor. Ayrıca, devlete bağlı medya hesapları, doğrulanmış, resmi devlet hesapları gibi yüksek profilli hesapların paylaşımları öne çıkarılıyor.

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Uyarı eklenecek bazı Tweet örnekleri:

Yanlış kapsama veya olay raporlaması veya bir çatışma geliştikçe sahadaki koşulları yanlış karakterize eden bilgiler;

Güç kullanımı, toprak egemenliğine yönelik saldırılar veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar;

Belirli nüfuslara karşı savaş suçları veya toplu vahşetlerle ilgili açıkça yanlış veya yanıltıcı iddialar;

Uluslararası toplum müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri veya insani yardım operasyonları hakkında yanlış bilgi.

Güçlü yorumlar, yalanlama veya doğrulama çabaları ve kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları politika kapsamına girmez.

Twitter'daki kişilerin Tweeti görüntülemek için uyarı bildirimine tıklamaları gerekecek ve içerik, hizmet genelinde güçlendirilmeyecek veya önerilmeyecek. Ayrıca Beğeniler, Retweetler ve Paylaşımlar devre dışı bırakılacak ve bildirim, yanlış bilgilendirmeye yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiye bağlantı verecek.

Bu ilk güncelleme Ukrayna'daki savaştan başlayarak uluslararası silahlı çatışmalara odaklanmış olsa da, politikayı ek kriz biçimlerinin güncellenmesi planlanıyor. Politika Twitter'ın, Afganistan, Etiyopya ve Hindistan gibi diğer küresel krizler sırasında konuşlandırılan mevcut çalışmalarımızı tamamlayacak.