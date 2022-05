Twitter, yanlış haberlerin önüne geçecek yeni özelliğini duyurdu!

Twitter Güvenlik, bugün yaptığı bir paylaşımla yeni bir özelliğini duyurdu. Sosyal medya devi, yeni fonksiyon sayesinde özellikle kriz zamanlarında ortaya çıkan bilgi yanlışlarının önüne geçmek istiyor. Tweet Uyarı Bildirimleri adlı yenilik, viral olmuş bilgi yanlışlarının Twitter 'da daha fazla yayılmasını engelleyecek. Peki, yeni özelliğin detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, yeni özelliği Ukrayna haberlerinde kullanmaya başlayacak!

Kullanıcılar, önemli herhangi bir olay yaşandığından bilgi almak için genellikle Twitter'a başvuruyor. Milyonlarca kullanıcının yer aldığı platformda kitlesini artırmak isteyen kişiler, dikkat çekmek için gerçek olmayan bilgiler yayınlıyor. Rusya- Ukrayna geriliminde ve pandemi döneminde özellikle artan bu tarz yanlış bilgiler, kitleler tarafından paylaşıldı.

Twitter bugün yaptığı açıklamada bunun önüne geçmek için yanlış bilgilendirme politikası üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Twitter, yeni özellikle viral olan paylaşımlarda bilgi yanlışı olması durumunda kişilere Tweet Uyarı Bildirimi gelecek.

People turn to Twitter during crisis times to share news, find support, and stay connected. Today, we're launching a crisis misinformation policy so Twitter doesn't recommend or amplify viral, false content that can further harm already vulnerable groups.https://t.co/NyhoGo5RQU — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 19, 2022

Firma, bu fonksiyonu getirmeden önce küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen eleştiri ve önerileri dikkat aldığını açıkladı. Twitter, Tweet Uyarı Bildirimleri fonksiyonunu ilk olarak Ukrayna savaşı için ön plana çıkmış ve bilgi yanlışı içeren paylaşımlar üzerinde kullanmaya başlayacak.

Sosyal medya devi, yanlış bilginin önüne geçmek adına geçtiğimiz günlerde iki özellik daha duyurmuştu. Platform, kopyalanmış tweetleri trendler kısmında, bu tweetlere sahip olan hesapları da önerilerde göstermeyecek.

