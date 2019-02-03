Ty Elazığspor : 0 - Giresunspor : 0

Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı.

Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Giresunspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



29. dakikada Giresunspor'da Aykut Demir, yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Sabri topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. 39. dakikada Muhammet Reis'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Dauda'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çeldi. 78. dakikada Lamina'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden ve ardından kaleciyi çalımlayan Ahmet, topu dışarı gönderdi.



---KÜNYE---



Stat: GAP Stadyumu Hakemler: Sinan Dereci xx, Deniz Turgut xx, Baran Eraslan xx TY. Elazığspor : Ahmet Sabri xx, Idrıssa xx, Dıalo Samba xx, Mustafa Eskihellaç xx, Gökhan Akkan xx, Lamine xx (Dersim Şahan Kaynak dk. 86 ?) Tufan Kelleci xx, Boubacar xx, Ahmet Burak xx, Cengizhan Akgün x (Murat Ceylan dk. 46 xx), Kadir Taşoğlu ( Emir Gökçe dk. 75 x) Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Serdar Özbayraktar, Serge Ognadon Yardımcı Antrenör: Muammer Sürmeli Giresunspor: Kayacan Edoğan xx, Aykut Demir xx, Lucıen xx, Abıola xx, Muhammet Reis x (Yasin Ozan dk. 70 x), Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak x (Traore dk. 39 xx) Bahadır Erol xx, Orhan Taşdelen xx, Savaş Polat x (Christian Tanese dk. 63 x) Emre Nefiz xx Yedekler: Anıl Ayağ, Alperen Aydın, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut, Teknik Sorumlu: İlhan Aydın Sarı Kartlar: Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tevfik Altındağ, Bahadır Erol ( Giresunspor), Kadir Taşoğlu, Ahmet Sabri (Tetiş Yapı Elazığspor)



(İHA)

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