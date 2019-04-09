Son Dakika Haberleri: Tyab Yönetimi Diyarbakır'da Toplandı

Tyab Yönetimi Diyarbakır'da Toplandı

46 dakika önce

Türkiye Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) yönetimi Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya geldi.

Tyab Yönetimi Diyarbakır'da Toplandı, System.String[]
Türkiye Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) yönetimi Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya geldi.

Ankara'da düzenlenen toplantılarını bu kez Diyarbakır'a taşıyan TYAB, bölgedeki çiftçilerle bir araya geldi. Fuar alanında düzenlenen toplantıya TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Güler, 2. Başkan Mithat Olgun, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Güler, çalışmaların devam ettiğini ve sorunların en kısa sürede çözülmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Ankara'dan Diyarbakır'a gelen TYAB yönetimi toplantı sonrası Diyarbakır ve Mardin'in tarihi yerlerini gezdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:36 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, Diyarbakır, Güncel
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