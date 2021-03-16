Tyasha Harris KBSL'de liderler sıralamasında yer aldı
16.03.2021 13:53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Liderler sıralamasında Tyasha Haarris, Sayı ve Asist Liderleri sıralamasında yer aldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Liderler sıralamasında Tyasha Haarris, Sayı ve Asist Liderleri sıralamasında yer aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Bellona Kayseri Basketbol'da ligde 25. Haftanın tamamlanmasının ardından istatistiklerde bir oyuncu yer aldı. Bellona Kayseri Basketbolda, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde istatistik liderleri sıralamasında sadece Tyasha Harris yer aldı. Tyasha Harris, asist sıralamasında 21 maçta 6.6 ortalama ile yer aldı. Sayı sıralamasında ise Tyasha Harris 21 maçta 19.1 ortalama ile yer aldı. - KAYSERİ
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