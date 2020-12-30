TYB "2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın açıklayacak - Son Dakika

TYB "2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın açıklayacak

30.12.2020 11:05
TYB

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

Arıcan, yazılı açıklamasında, 39 yıldan bu yana Türkiye'de yaşanan kültür, sanat, edebiyat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri takip ederek, değerlendirdiklerini belirterek, bu yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını da belirlediklerini aktardı.

Ödül tespit çalışmalarının kurumsallaştırılması açısından sürekliliğin öneminin büyük olduğunu, 42 yıldır faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Arıcan, 39 yıldan beri yazarların, sanatçıların çabalarını ve alın terini ödüllendirdiğini kaydetti.

Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarının belirlenmesinin, kültür hayatı adına kamuoyu tarafından önemsenen bir çaba olduğuna işaret eden Arıcan, "2020 Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az katılımlı, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına riayet ederek düzenleyecekleri basın toplantısıyla yarın açıklayacaklarını belirtti.

Musa Kazım, Edebiyat, Türkiye, Tyb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TYB '2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni yarın açıklayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı 2020'de en çok haber olan spor adamları! Zirvede Fatih Terim yer aldı         
10:08
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TYB "2020 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni yarın açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei