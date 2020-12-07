TYB'den "2021 İstiklâl Marşı Yılı" kampanyası - Son Dakika

TYB'den "2021 İstiklâl Marşı Yılı" kampanyası

07.12.2020 14:09
TYB'den

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2021'in "İstiklal Marşı Yılı " olması için bütün Türkiye'de kampanya başlatıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2021'in "İstiklal Marşı Yılı " olması için bütün Türkiye'de kampanya başlatıldı.

Kurulduğu 1978 yılından bu yana, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, anmak ve anlatmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çok önemli faaliyetler düzenleniyor.

15 yıldır Erzurum'un kültür, sanat, edebiyatına büyük katkılar yapan Erzurum Şubesi 'de İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı dolayısıyla "2021 yılının İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması için tüm hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli yaptığı açıklamada konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"TYB Erzurum Şubesi olarak şu gerçeği hatırlamak ve hatırlatmak zorundayız; Geleceği planlarken geçmişi bilmek, çok değil 100 yıl önce bu topraklarda ne olup bittiğini, millet olarak var veya yok olma mücadelesinde istikbalimiz için kimlerin ne fedakarlıklar yaptığını, cephede savaşan, kürsüde konuşan kahramanlarımızı gençlerimize anlatmak zorundayız.

Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor, geçmişte olduğu gibi bugün de Ortadoğu'da küresel güç odakları akıttıkları kanla sınırları belirlemeye devam ediyor. Yani, 100 yıl öncesinde olduğu gibi halen kargaşa, kaos ve savaşlar devam ediyor.

İşte tüm bu belirsizlikler içerisinde, Türkiye'nin en önemli hedefi; milli birlik ve bütünlüğü sağlamak; Toprak, bayrak, din, dil, vaz geçmeyeceğimiz değerlerimizi korumak. Bu değerlere elbette kimi tarihi olayları, şahsiyetleri, sembolleri de eklemek zorundayız.

Birlik ve beraberliğimizin sembolü; gönüllerimizi birleştiren, gelecek adına umut ve beklentilerimizi artıran, her okuduğumuzda "vatan, bayrak, millet" sevdamızı coşturan İstiklal Marşımızın TBMM'de Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. Yılındayız.

Saygımızın gereği olarak ayağa kalkarak, ezbere okuyoruz ve kimin yazdığını biliyoruz; peki, İstiklal Marşı'mızın ne zaman, hangi şartlarda ve nasıl yazıldığını, anlamını, neden "Korkma" diye başladığını, o an ülkemizin içinde bulunduğu durumu, merhum şairimiz Mehmet Akif'in hangi duygular içinde bu satırları yazdığını kim ne derece biliyor?

Muğlak, genel geçer, bilindik kutlama mesajlarının yerine, Akif'e ve Milli Marşımıza yakışan bir hatırlama ve hatırlatma için Türkiye'nin ve Erzurum'un yazarları, düşünür ve fikir adamları olarak milletimize bir davetimiz var.

Kamu kurumlarında, özel sektörde, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında, iş dünyasında, doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm illerimiz, ilçe ve köylerimize kadar tüm Erzurum'da, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması büyük önem arz ediyor.

Çağrımıza ses verecek, kapsamlı bir milli mutabakata katkı sağlayacak her kişiye her kuruma şimdiden teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

TYB'den 2021 İstiklâl Marşı Yılı kampanyası

İstiklal Marşı, Türkiye, Erzurum, Tyb, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TYB'den '2021 İstiklâl Marşı Yılı' kampanyası - Son Dakika


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