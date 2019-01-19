Tyb'den 40'ıncı Yıla Özel Eser

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır." dedi.



TYB'nin 40'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Edirne'den Mostar'a kültür kervanı" etkinliğine katılan ilim insanlarının izlenimleri kitap haline getirildi.



TYB Genel Başkanı Arıcan, kitabın tanıtımı için birliğin genel merkezindeki programda yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasında yapılan faaliyetinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.



Arıcan, Türkiye'nin sadece Anadolu coğrafyasından ibaret olmadığının altını çizerek "Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır." diye konuştu.



Balkanlara yaptıkları 10 günlük ziyaretin kültür dünyalarına katkı sağladığını belirten Arıcan, "Evlad-ı Fatihan olan Balkanlara böylesi bir faaliyeti gerçekleştirmekle, bir anlamda medeniyet köklerimize de bir ziyaret yapmış olduk." değerlendirmesini yaptı.



Faaliyetleri fotoğraflarla belgelediklerini ve bir kitap haline getirmeye karar verdiklerini ifade eden Arıcan, şunları söyledi:



"Bizler bazı faaliyetleri yapıyoruz ve bırakıyoruz. Aslında bunların üzerinde bir işçilik yapmamız gerekiyor. Yayınladığımız bir eserin tanıtımı ve onun üzerinde tartışmalar yapmak gibi gelenekleri de çoğaltmamız lazım. Kitaba yansımayan çok önemli hatıralarımız var. Bunların bir çoğu dijital ortamda ve belkide bunların bir belgeselini de yapabiliriz."



TYB Kurucu Genel Başkanı Mehmet Doğan da "Edirne'den Mostar'a kültür kervanı" etkinliğinin hedeflenen amacına ulaştığını aktardı. Balkanlardaki Yunus Emre Enstitülerine bağlı kültür merkezlerini de görme imkanı bulduklarına işaret eden Doğan, "Bu aktivitenin tanıma gezisi olması kadar, Türkiye dışında da olsa kendi kültürümüzün dünyasına doğru bir iç yolculuk olduğunu düşünüyorum." dedi.



Belgesel gösterimiyle sonlanan programda katılımcılara tanıtımı yapılan eser hediye edildi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor

Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip

Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü