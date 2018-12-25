Tyb'den 40. Yıl Özel Konseri - Ankara
1 saat önce
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca "Mehmed Akif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" konseri verildi.
Türkiye
Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Ankara
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca " Mehmed Akif Ersoy
'dan Yahya Kemal Beyatlı
'ya" konseri verildi.
TYB himayesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Mehmed Akif
Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı
'ya" adlı konserde, Nebahat Konu'nun yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları sahne aldı. Konserde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
ve Yahya Kemal
Beyatlı'nın bestelenmiş şiirleri okundu.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım
Arıcan, burada yaptığı konuşmada, birliğin kuruluşundan beri emeği geçen TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan
'a teşekkür etti.
Birliğin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla bu yıl birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının katkısı ve desteğiyle konserin düzenlendiğini kaydetti.
Dinleyiciler arasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un yanı sıra Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan
da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:14 Kaynak: AA
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