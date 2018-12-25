Son Dakika Haberleri: Tyb'den 40. Yıl Özel Konseri - Ankara

Tyb'den 40. Yıl Özel Konseri - Ankara

1 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca "Mehmed Akif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" konseri verildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarınca " Mehmed Akif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" konseri verildi.

TYB himayesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Mehmed Akif Ersoy'dan Yahya Kemal Beyatlı'ya" adlı konserde, Nebahat Konu'nun yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları sahne aldı. Konserde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı'nın bestelenmiş şiirleri okundu.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, burada yaptığı konuşmada, birliğin kuruluşundan beri emeği geçen TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'a teşekkür etti.

Birliğin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla bu yıl birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının katkısı ve desteğiyle konserin düzenlendiğini kaydetti.

Dinleyiciler arasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:14 Kaynak: AA

Mehmed Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Ankara, Kültür Sanat
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