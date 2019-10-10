Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek, 40 yıllık ihanetin hesabını sormak için başlattığı harekatı yürekten destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Arıcan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin her anlamda enerjisinin yok edilmeye çalışıldığını, uluslararası aktörlerin desteklediği PKK ve uzantısı terör örgütlerinin artık bölgesel barış ve güvenliği de tehdit eder bir konuma geldiklerini belirtti.

PKK'nın Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek başta bebekler olmak üzere binlerce insanı öldürdüğünü vurgulayan Arıcan, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanın güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek, 40 yıllık ihanetin hesabını sormak için başlattığı harekatı yürekten destekliyoruz. PKK artık yolun sonuna gelmiştir. Ülkemiz için en önemli tehditlerden biri olan terörü bitirme kararlılığını ve başlatılan harekatı yürekten destekliyoruz. İnanıyoruz ki kim ya da kimler tarafından desteklenip korunduklarına bakılmaksızın, dağda, ovada, şehirde, köyde son terörist kalana kadar askerimiz geri dönmeyecektir."