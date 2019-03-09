Tyb Erzurum Şubesi 15 Yaşında

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Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum
Şubesinin kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Yakutiye
ilçesindeki tarihi Müceldili Konağı'nda düzenlenen programa, Aziziye
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
, Uzundere
Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy
, Atatürk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın'ın yanı şair ve yazarlar katıldı.
Birliğin Erzurum Şube Başkanı Muhammet Hanifi İspirli, programın açılışında yaptığı konuşmada, edebiyatın önemine işaret ederek, "Geleceğe kendimizi anlatmak, kültürümüzü ve sanatımızı miras olarak bırakabilmek için edebiyatın gücüne ihtiyacımız var." dedi.
Şubelerinin kuruluşundan bu güne kadar kültür ve sanatla iç içe olduğunu söyleyen İspirli, "Bazen koltuk değneği, bazen vagon, bazen de lokomotif görevi yaparak kültür, sanat ve edebiyat adına ne varsa onu geleceğe taşımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Orhan da belediye olarak kültürel faaliyetleri desteklediklerini dile getirerek, TYB'ye bugüne kadar yaptığı etkinliklerden dolayı teşekkür etti.
Konuşmalar sonrası vefat eden TYB üyesi şair ve yazarlar için dua okundu, TYB Erzurum Şubesinin faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi izletildi.
TYB Erzurum Şubesine üye olan ilk 15 kişiye, şubenin 15. kuruluş yılı sebebiyle plaket ve rozet takdim edileh program müzik dinletisi ile sona erdi.