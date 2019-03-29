Son Dakika Haberleri: Tyb Erzurum Şubesi "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" ile Oltu'daydı

Tyb Erzurum Şubesi "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" ile Oltu'daydı

57 dakika önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Gençler Şairleriyle Buluşuyor" projesi 3.İlçe olan Oltu ile devam etti.

Tyb Erzurum Şubesi
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Gençler Şairleriyle Buluşuyor" projesi 3.İlçe olan Oltu ile devam etti.

Programın birinci bölümü Oltu Hükümet Konağı'ndaki konferans Salonu'nda yapıldı. Burada TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan öğrencilere seslendi ve yazma ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Oltu Meslek Yüksekokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin de katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı Hanefi İspirli'nin açılış konuşmaları ve Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan'ın selamlama konuşmalarının ardından, programa katılan şairler, şiirlerini okuyarak programa renk kattılar.

Şiirlerin temasına uygun görüntüler ve fon müziği eşliğinde okunan şiirlerle programa devam edildi.

Şiir ve edebiyatsever katılımcılar için unutulmaz bir şölen havasında devam eden program sonunda, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli, Kaymakam Şenol Turan'a programa katkılarından dolayı plaket takdim etti. Kaymakam Turan'da edebiyata ve sanata katkı sağlayan çalışmaları için Başkan İspirli'ye plaket takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

M.Hanefi İspirli ve Talat Ülker'in kendi şiirlerini seslendirdikleri programa ilçe daire müdürleri de katıldı.

Proje kapsamında öğrenci ve gençlere kitap, üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı baskılı bloknot ve kalem dağıtıldı.

Plaket takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Oltu, Güncel
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