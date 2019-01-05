Tyb Erzurum Şubesi Mehmet Akif Konferansı Düzenledi

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından vefatının 82.yılnda İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından vefatının 82.yılnda İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.



Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek'in 'Bir Karakter Abidesi Mehmet Akif Ersoy' başlıklı konferansı ie başlayan anma programını Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi.



Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen programda Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek Akif'in şiirlerinden ve hayatından örnekler vererek gençlerin Akif'in işaret ettiği Asım'ın neslini iyi anlamalarını söyledi.



Akif'i bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek'in konuşmasının ardından öğrenciler Akif'in şiirlerini okudu ve bestelenmiş şiirlerini seslendirdiler.



TYB Erzurum Şubesi ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin ortaklaşa hazırladığı programa, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul müdürleri, M. Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - ERZURUM

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