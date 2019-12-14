TYB Erzurum Şubesi'nde Kutadgu Bilig dersleri başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TYB Erzurum Şubesi'nde Kutadgu Bilig dersleri başlıyor - Son Dakika

TYB Erzurum Şubesi'nde Kutadgu Bilig dersleri başlıyor

7 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, yazılışının 950. yılında "Kutadgu Bilig Okumaları" dersleri başlatıyor.

TYB Erzurum Şubesi'nde Kutadgu Bilig dersleri başlıyor, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, yazılışının 950. yılında "Kutadgu Bilig Okumaları" dersleri başlatıyor.


Kutadgu Bilig Okumaları, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde TYB Erzurum Şubesi ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek derslerde Kutadgu Bilig'de yer alan; devlet, siyaset, kadın, sanat başlıkları altında ayrı ayrı dersler yapılacak.


15 Aralık 2019-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 15 günde bir TYB Erzurum Şubesi'nde gerçekleştirilecek olan derslerin ilkinde Dr. Öğretim Üyesi Serkan Çakmak Kutadgu Bilig hakkında genel bir değerlendirme yapacak.


İlk ders 15 Aralık Pazar Günü TYB Erzurum Şubesi'nin Çaykara İşhanı 4.Katta bulunan konferans salonunda saat 13.30'da başlayacak.


13 yaşından büyük herkesin katılabileceği Kutadgu Bilig dersleri için kayıtlar devam ederken başvurular derslerin yapılacağı gün içerisinde kabul edilecek.


Karahanlı Uygur Türklerinden Balasagunlu Yusuf Has Hacip'in 1069-1070 yıllarında kaleme alıp Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han'a takdim ettiği Kutadgu Bilig, İslami devrin ilk büyük Türkçe eseri olma özelliği taşıyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, "Kutadgu Bilig, Türkçemizin şaheserlerinden biridir. Ülkemizde adı en çok bilinen ama maalesef en az okunan eserler arasında yer almaktadır. Bizler de bu kıymetli eseri, düzenlediğimiz derslerle anlama ve anlatma gayreti içerisinde olacağız. Gençler başta olmak üzere konuya alaka duyan tüm hemşerilerimizi Kutadgu Bilig Okumalarına davet ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kutadgu Bilig, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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