TYB Erzurum Şubesi'nden Ayasofya Cami teşekkürü - Son Dakika

TYB Erzurum Şubesi'nden Ayasofya Cami teşekkürü
TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp asli hüviyeti olan, Fatih Sultan Mehmed'in vasiyetine uygun hale getirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp asli hüviyeti olan, Fatih Sultan Mehmed'in vasiyetine uygun hale getirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Kendi topraklarımızdaki Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağı yıllardır tartışıldı, günlerce aylarca gündemde kaldı. Bu bekleyiş bu özlem nihayet son buldu; Ulusal ve uluslararası tartışmalara bir son veren Türkiye bu kararıyla bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu, kendi kararlarını kendinin verdiğini tüm dünyaya ilan etti. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi, böylelikle ibadete açılmasının önünde engel kalmamış oldu. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in övgüsünü mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti, fethin sembolü Ayasofya'yı; milletimizin haklı beklentisi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla yeniden cami yapan tarihi kararı imzalayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Danıştay 10. Dairesi'nin değerli hukukçularına ve emeği geçen herkese teşekkür eder şükranlarımızı sunarız." - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:32 Kaynak: İHA
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