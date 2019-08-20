Son Dakika Haberleri: TYB Erzurum Şubesi'nden Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı
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TYB Erzurum Şubesi'nden Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

1 saat önce

Kültür Bakan Yardımcısı A. Halük Dursun'un Van-Erciş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından bir taziye mesajı yayınladı.

TYB Erzurum Şubesi'nden Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı, System.String[]
Kültür Bakan Yardımcısı A. Halük Dursun'un Van- Erciş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi; "Türkiye Yazarlar Birliği'nin Malazgirt'te düzenlediği ve Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu olarak katkıda bulunduğumuz Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi şölenine katılan ve oldukça anlamlı bir konuşma yapan Kültür Bakan Yardımcısı A. Halük Dursun'u elim bir trafik kazası sonucu kaybettik.

Değerli kültür tarihçisi, ilim adamı, Kültür Bakan Yardımcısı A. Halük Dursun'un elim bir kaza sonucu vefatı camiamızı üzüntüye gark etmiştir.

Merhum, Türkiye Yazarlar Birliği'nin Malazgirt'te düzenlediği Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi şölenini teşrif etmiş, tesiri yüksek bir açılış konuşması yapmış ve öğleden sonra Bakanlığı ile ilgili bir vazife dolayısıyla aramızdan ayrılmıştı.

Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, yakınlarına, kültür camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz." - ERZURUM
Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
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