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TYB Erzurum Şubesi'nden Barış Pınarı Harekâtı mesajı

24 dakika önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Barış Pınarı harekatına destek mesajı yayınladı.

TYB Erzurum Şubesi'nden Barış Pınarı Harekâtı mesajı, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, Barış Pınarı harekatına destek mesajı yayınladı.


Şube Başkanı M.Hanefi İspirli, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yayımladıkları mesajda şunları dile getirdi:


"Şanlı ordumuzun, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, bölge halkını terör örgütlerinin tasallutundan kurtarmak ve Suriyeli misafirlerimizin vatanlarına güvenle dönmelerini temin etmek gayesiyle PKK/YPG/PYD/DEAŞ vb. tüm terör örgütlerini bertaraf etmek için başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" Mehmetçiğin çelikleşmiş sabır, irade, azim ve kararlılığı ile inşallah zaferle sonuçlanacaktır. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak bu harekatı zaferle neticelendireceğinden şüphe duymadığımız şanlı ordumuzun yanındayız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu vesile ile harekatta şehit düşen askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz." - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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