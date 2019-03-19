Son Dakika Haberleri: Tyb Erzurum Şubesi'nden Kaymakam Turan'a Ziyaret

Tyb Erzurum Şubesi'nden Kaymakam Turan'a Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İSPİRLİ ve beraberindeki heyet, planlanan bir kültür program öncesi Kaymakam Şenol Turan'ı ziyaret etti.

Tyb Erzurum Şubesi'nden Kaymakam Turan'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İSPİRLİ ve beraberindeki heyet, planlanan bir kültür program öncesi Kaymakam Şenol Turan'ı ziyaret etti.

20 Mart 2019 tarihinde ilçede "Gençler, Şairleriyle Buluşuyor" adıyla organize edilecek olan söyleşi ve şiir şöleni programları öncesi Kaymakam Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden M.Hanefi İspirli, Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan ve beraberindekiler program hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Oltu İmam Hatip Lisesinde bir söyleşi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ise "Şiir Şöleni" etkinlikleri düzenleneceği bilgisini veren başkan M.Hanefi İspirli, Kaymakam Şenol Turan'ı da programa davet etti.

M. Hanefi İspirli ve beraberindekiler, Kaymakam Turan'a ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Şenol Turan, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti Oğlunun Saçından Kolye Yapmıştı, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:41:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tyb Erzurum Şubesi'nden Kaymakam Turan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]