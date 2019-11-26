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Son Dakika Güncel TYB Erzurum Şubesi şiirlerle, türkülerle öğretmenler gününü kutladı - Son Dakika

TYB Erzurum Şubesi şiirlerle, türkülerle öğretmenler gününü kutladı

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi kuruluşunun 15.yılını geride bırakmaya hazırlanırken yeni faaliyetler ile gündem olmaya devam ediyor.

TYB Erzurum Şubesi şiirlerle, türkülerle öğretmenler gününü kutladı, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi kuruluşunun 15.yılını geride bırakmaya hazırlanırken yeni faaliyetler ile gündem olmaya devam ediyor.


2019-2020 dönemine ait faaliyetlini yürüten TYB Erzurum Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de öğretmenleri unutmadı.


Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir Dinletisi ve Müzik Şöleni" öğretmenlerin, öğrencilerin ve vatandaşların katılımı ile İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapıldı.


TYB Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan'ın sunumu ile il merkezi ve ilçe okullarında görev yapan öğretmenlerin değişik şairlerden seslendirdikleri şiirlerin okunduğu gecede şair İsmail Bingöl öğretmenine yazdığı şiir ile geceye renk kattı.


"Vefa konuğu", emekli öğretmen, Eğitimci-Yazar Abdurrahman Zeynal'ın konuşmasıyla başlayan gece, selamlama konuşmalarıyla devam etti.


Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç yaptığı konuşmada Öğretmenler Günü'nü kutladı ve bu tür programlara çok önem verdiklerini söyledi.


TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli'de salonu dolduran öğretmenlere ve izleyicilere teşekkür ederek şubenin çalışmalarını anlattı.


İspirli "bu anlamlı gecenin hazırlanmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve üyelerimize gönülden teşekkürü bir borç biliyoruz." Dedi.


Gecede; Ümit Gergit, Merve Alkan, Sedat Emrem, Vahdettin Oktay Beyazlı, Elif Pınar Kuzu, Müstakim Çolak, Reşat Coşkun, Fundanur Yanık, Murat Bahar, Soner Özkan, Dr. Tacettin Şimşek okudukları şiirler ile unutulmaz anlar yaşattılar.


Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de seslendirdikleri türkülerle gönüllerde iz bıraktılar. Dinleyiciler, şiirlerle türkülerin büyülü atmosferinde duygu dolu anlar yaşadılar. Yaklaşık iki saat süren program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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